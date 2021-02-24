В Риге подсветят Ратушу в честь дня независимости Эстонии

Вечером 24 февраля Ратуша будет подсвечена в цвета эстонского флага, чтобы поздравить соседей с днем независимости, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Мэр Риги отправил поздравительные письма мэрам городов-побратимов Риги, Таллина и Тарту — Михаилу Кылварту и Урмасу Клаасу.

"Независимость, сотрудничество и дружеские отношения с соседями — значимый аспект существования любого государства. Нам повезло, что уже много лет мы являемся близкими и активно сотрудничающими партнерами. Хочу использовать эту возможность, чтобы выразить благодарность и желание еще больше укрепить наше сотрудничество", — написал Стакис.