В Риге подсветят Ратушу в честь дня независимости Эстонии
Foto: F64

Вечером 24 февраля Ратуша будет подсвечена в цвета эстонского флага, чтобы поздравить соседей с днем независимости, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Мэр Риги отправил поздравительные письма мэрам городов-побратимов Риги, Таллина и Тарту — Михаилу Кылварту и Урмасу Клаасу.

"Независимость, сотрудничество и дружеские отношения с соседями — значимый аспект существования любого государства. Нам повезло, что уже много лет мы являемся близкими и активно сотрудничающими партнерами. Хочу использовать эту возможность, чтобы выразить благодарность и желание еще больше укрепить наше сотрудничество", — написал Стакис.

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Мартиньш Стакис Эстония
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