В Риге поезд насмерть сбил женщину
Foto: LETA

На железнодорожном переезде на улице Лубанас в среду вечером, 5 июля, поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей предприятие Pasažieru vilciens (PV).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает PV, авария произошла на маршруте Даугавпилс-Рига. Рейс задержался более чем на час.

Примерное время аварии — около 16:30.

PV подчеркивает, что пострадавшая женщина не отреагировала на предупреждающие сигналы поезда.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Тестируем игру. Легендарная история в новом облике
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Тестируем игру. Легендарная история в новом облике
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай