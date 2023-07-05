В Риге поезд насмерть сбил женщину

На железнодорожном переезде на улице Лубанас в среду вечером, 5 июля, поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей предприятие Pasažieru vilciens (PV).
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Как сообщает PV, авария произошла на маршруте Даугавпилс-Рига. Рейс задержался более чем на час.
Примерное время аварии — около 16:30.
PV подчеркивает, что пострадавшая женщина не отреагировала на предупреждающие сигналы поезда.
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