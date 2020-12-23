В Риге полиция не будет выслеживать проведение домашних праздников
Foto: LETA

В праздничные дни Рижская муниципальная полиция не будет проводить специальных рейдов для контроля домашних праздников в Риге, но будет принимать звонки и реагировать на возможные марушения правил эпидемиологической безопасности, сообщили агентству LETA в полиции.

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В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 нельзя принимать дома гостей и ходить в гости, поэтому в полиции напоминают, что проводить частные вечеринки запрещено.

Полиция не будет проводить специальных рейдов для осмотра домов, но на сообщения о возможных нарушенях правил эпидемиологической безопасности будут отвечать.

При этом полиция будет проверять точки продаж, а также обращать внимание на развлекательные заведения, где ранее уже констатировали нарушения при проведении мероприятий.

Полиция напоминает, что нормативными актами предусмотрено одно исключение, согласно которому можно навестить человека, который живет один. Однако правоохранители подчеркивают, что ограничения предназначены для безопасности общества, а не для поиска обходных путей.

За несоблюдение правил эпидемиологической безопасности физическим лицам грозит штраф в размере от 10 до 2000 евро.

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