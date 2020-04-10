В Риге полиция штрафует любителей жарить шашлыки в лесу

Рижская полиция самоуправления удвоила количество патрулей на пасхальных выходных. В пятницу, 10 апреля, было составлено более десяти протоколов в связи с нарушениями требований физической дистанции между людьми, сообщает LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

"К примеру, в Вецмилгрависе мы обнаружили группу людей, которые отправились в лес жарить шашлык. Было составлено несколько протоколов об административном нарушении. Несколько случаев зафиксировано во дворах многоквартирных домов. Нужно сказать, что жители очень активно нам сообщают", — заявил радио представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис. Сигналы поступают как по телефону, так и через мобильное приложение.

Ранее уже сообщалось, что в Алуксне за повторное и демонстративное нарушение требований чрезвычайной ситуации мужчина был оштрафован на 1000 евро.

Полиция напоминает, что правило "2 и 2" — группа не более двух человек и дистанция в два метра — действует и на праздниках. Штраф за нарушение требований к дистанцированию может составить 2000 евро.