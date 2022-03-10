В Риге получили помощь уже больше 1300 беженцев из Украины

С момента открытия 7 марта и до 16:00 9 марта рижский центр поддержки украинских беженцев оказал помощь уже 1388 людям, сообщает Рижская дума.

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Рижская социальная служба за два дня получила 183 заявки на выплату гарантированного минимального дохода и 196 заявлений на выплату кризисного пособия. Также было получено 196 заявок на регистрацию детей в учебных заведениях. Было выдано 893 новых е-талона и 928 латвийских сим-карт.

С сегодняшнего дня благодаря фонду Ziedot.lv клиенты центра поддержки обеспечиваются горячими обедами. Их можно получить в кафе Дома конгрессов. В первый день для посетителя центра готовил суп ресторан Vairāk saules и шеф-повар Эндийс Берзиньш. С сегодняшнего дня еду для беженцев будет готовить ресторан "36 линия" и шеф-повар Лаурис Алексеев. Кроме того, питание будут предоставлять компании House of Light, Zommers, TERRA, OZO restorāns, Osta restorāns ar skatu и винный бар Garage, поддержку окажут также Fazer Maiznīca, Food Union и Gemoss.

С 9 марта на экране большого зала Дома конгрессов будут показывать латвийские мультфильмы.