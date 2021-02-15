В Риге посадят новые деревья, закупка саженцев обойдется в 118 тысяч евро
Foto: LETA

Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы объявил открытый конкурс для поиска коммерсанта, который за 118 204 евро сможет купить, посадить и облагородить 145 саженцев на улицах Риги, гласит информация в системе электронных закупок (EIS).

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Претенденты могут подавать заявки на участие в конкурсе до 3 марта. Коммерсант должен иметь как минимум трехлетний опыт посадки больших саженцев, а информация о проделанной работе должна сопровождаться отзывами от предыдущих заказчиков.

Планируется закупить, посадить и облагородить в течение сезона 23 голландские липы (Tilia Europaea), 85 красных кленов (Acer rubrum "Red Sunset"), 43 болотных дуба (Quercus palustris) и 3 японских клена "Катсура" (Cercidiphyllum japonicum).

Деревья будут посажены в разных местах Риги — как в центре, так и в окрестностях.

По условиям конкурса, длина окружности саженца должна составлять не менее одного метра, минимальная высота кроны дерева — 2,2 метра, у дерева не должно быть повреждений коры, она не должна быть сдавленной. Крона должна быть симметричной, по меньшей мере, с пятью хорошо развитыми скелетными ветвями и одной прямой вершиной.

Закупленные деревья перед посадкой нужно будет показать главному специалисту управления окружающей среды Департамента жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы.

В бюджете этого года предусмотрено финансирование в размере полумиллиона евро на мероприятия по облагораживанию окружающей среды, включая посадку деревьев.

Озеленение столицы началось еще в прошлом году, когда на улице Краста посадили деревья и кусты.

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