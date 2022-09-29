В Риге построят детский сад на 320 мест

В Риге, на улице Дигнаяс 4B, построят новый детский сад для 320 детей. Об этом свидетельствует вопрос, который сегодня рассматривает комитет по делам администрации и финансов Рижской думы.

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Депутатам сообщили, что Департамент имущества Рижской думы организовал закупочную процедуру на разработку и авторский надзор проекта строительства дошкольного образовательного учреждения.

Общие затраты на строительство вместе с НДС составляют 159 987 евро. Ожидается, что проект разработают до ноября 2023 года — разработка включена в инвестиционный план Программы развития Риги на 2022-2024 годы.

Комитет по финансам и административным вопросам поддержал реализацию проекта, выделив 145 467,41 евро из бюджетной программы "Реализация инвестиционной программы".