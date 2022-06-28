В Риге появились первые подземные контейнеры для мусора

В Риге на территории Центрального рынка появились первые подземные контейнеры для мусора. Вскоре они будут установлены и рядом с двумя многоквартирными домами. В компании CleanR надеются, что предложение заинтересует больше домовладельцев, заявил член правления Гунтар Левицс в интервью Латвийскому радио. Рижская дума готовит программу софинансирования подобных проектов, пишет Rus.LSM.lv.

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Подземные контейнеры в Латвии уже доступны в Валмиере, Цесисе и Вентспилсе, отметил Левицс.

Член правления Clean R также подчеркнул, что в ближайшее время подземные мусорные баки будут установлены в двух дворах многоквартирных домов.

"Мы рассчитываем на развитие, чтобы во дворах можно было обустроить эти подземные пункты по сбору несортированных бытовых отходов, упаковки и стекла", — заявил Левицс.

Для каждого дома или комплекса домов можно выбрать вместимость подземных контейнеров, они доступны в объеме от полутора до пяти кубов, а также дизайн наземной части. Как сообщил Левицс, минимальные затраты на установку таких контейнеров составляют от 4000 до 5000 евро за один комплект из четырех мусорных баков, при условии, что место для установки подходящее и выбран самый дешевый дизайн. Желающим на начальном этапе следует сначала связаться с управляющим домом.

В Рижской думе сообщили, что муниципалитет уже работает над программой софинансирования, которая должна быть утверждена в конце года. Самоуправление собирается предложить софинансирование в размере 50%.