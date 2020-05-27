В Риге появился новый вид мусорных контейнеров

Возле многоквартирных домов в Риге стали появляться коричневые контейнеры, предназначенные для биологических отходов — то есть таких, которые полностью перегнивают и не оставляют следа. Об этом сообщает Русское вещание LTV7 в программе "Сегодня вечером".

Коричневые контейнеры меньше, чем обычные, а выкидывать туда можно только то, что само сгниет. Например, остатки еды, например, огрызки, кожуру, кости, скорлупу, а также использованные бумажные салфетки, завядшие цветы, листья, траву, маленькие ветки.

Компания Clean R установила уже более сорока таких контейнеров, другие компании по вывозу мусора тоже "подтягиваются".

"Это число на данный момент тоже где-то 30-40 примерно. Сейчас идет активная установка контейнеров. Плюс, у нас есть одна большая компания по обслуживанию домов, которая сейчас еще 40 контейнеров заказала", — пояснил председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс. Он отметил, что это всего 0,1% от общего спроса.

"Интерес не совсем большой. Есть пару клиентов, которые уже заключили договор, и мы поставили контейнер. У нас уже 15 клиентов", — рассказал член правления Lautus vide Юргис Угорс.

Вывоз сортированного биологического мусора стоит дешевле, экономия получается от 30% до 50% за кубометр в зависимости от обслуживающей компании.

Получить коричневый контейнер довольно просто.

"Надо обращаться к своему управляющему дома. Компания будет связываться с нами, как с оператором. Если вы живете в частном доме, обращайтесь напрямую, что вы бы хотели получить контейнер коричневого цвета о раздельной сортировке именно биологических отходов", — рассказал исполнительный директор Clean R Валерий Станкевич.

Поскольку биологические отходы, особенно без упаковки, сильно пахнут, приезжать за ними будут каждые три дня.