В Риге появится 65-метровое колесо обозрения за восемь миллионов евро

В 2022 году Рига планирует реализовывать проект развития левого берега Даугавы, восстановив инфраструктуру исторического парка между дамбой Ранькя и улицей Слокас и поставив панорамное колесо в Пардаугаве.

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Проект панорамного колеса в минимальном составе находится на последней стадии согласования и ждет разрешения на строительство. После этого можно будет начать проектировочные работы, которые закончатся к сентябрю 2021 года. Уже сейчас RPR Operators вложил в проект более 260 000 евро, а общие инвестиции могут достичь восьми миллионов евро.

RPR Operators — латвийское предприятие, часть капитала которого принадлежит литовскому холдингу. По данным Lursoft, оно было основано осенью 2018 году и реальной хозяйственной деятельностью пока не занималось. 10% его капитала принадлежит Дмитрию Успенскому, а 90% — литовскому предприятию Mozavita. Истинные выгодополучатели компании — Успенский и Зилберт Вилнис.

Рижское панорамное колесо будет построено в сотрудничестве с мировыми лидерами по изготовлению таких колес, по примеру Таллина, Хельсинки, Будапешта, Гданьска, Лондона, крупных немецких городов и других туристических мест. Наряду с установкой панорамного колеса будет благоустроена и прилегающая парковая территория — дорожки, скамейки, туалеты, зеленые насаждения. Планируется обновить всю сеть пешеходных дорожек в части парка Победы между Марупите, ул. Слокас и Ранькя дамбис. Уже разработаны эскизы и визуализации будущих окрестностей смотрового колеса.

Интенсивная работа над проектом в сотрудничестве с архитекторами и международными экспертами ведется с 2019 года, когда RPR Operators получил право на застройку по итогам объявленного Рижской думой конкурса.

"Рижское панорамное колесо будет современным отдельно стоящим аттракционом, который будет поднимать рижан и гостей города на высоту 65 метров, позволяя увидеть красивую панораму Риги. Колесо будет снабжено 30 удобными кабинами с кондиционером и обогревом, чтобы эти моменты отдыха были приятными в любую погоду. Это будет самое большое в Балтии колесо и оно будет работать круглый год", — рассказал член правления RPR operators Дмитрий Успенский.

Успенский добавил, что на территории не будет громкой музыки, и само панорамное колесо также функционирует достаточно бесшумно. Кроме того, аттракцион будет находиться на расстоянии более 100 м от жилой зоны.