В Риге появится пять новых полос для общественного транспорта

По просьбе Rīgas satiksme Департамент сообщения Рижской думы распорядился создать пять новых полос для общественного транспорта. Частному транспорту придется потесниться, пишет портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

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Полосы появятся в следующих местах:

на отрезке улицы Ранькя Дамбис от улицы Триядибас до Бульвара Узварас;

на улицах Бариню и Узварас булварис при подъезде к Каменному мосту со сторону Агенскалнского рынка;

на улице Дзирциема от улицы Буллю до Юрмалас гатве в сторону центра;

на улице Пулквежа Бриежа и Калпака булварис от Кришьяна Валдемара в сторону центра;

на отрезке улицы Даугавгривас от улицы Маза Уденс до Дурбес в сторону центра.

Как отмечает Rus.Lsm.lv, это создаст определенные проблемы для автомобилистов — на Ранькя Дамбис для них остается только одна полоса, а полосы на улице Бариню и бульваре Узварас сложно заметить, потому что нет ни разметки на асфальте, ни знака полосы общественного транспорта.Есть только кирпич, под который нельзя заезжать легковым автомобилям.

Новые полосы для общественного транспорта появятся к концу лета — когда департамент подпишет договор с исполнителями работ.