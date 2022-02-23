В Риге появятся два новых детских сада
Foto: LETA

Новые детские сады появятся в столице на улице Славу 19 и на улице Рупниецибас 21, следует из решения Рижской думы, одобренного в среду.

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На улице Славу 19 будет создано дошкольное учреждение Ozoliņš, а на улице Рупниецибас 21 — Dzīpariņš.

В течение месяца Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы должен разработать документацию для обоих детсадов.

Как ранее сообщалось, запись детей в детские сады может быть открыта ориентировочно 15 апреля. В зависимости от количества групп и набора персонала детские сады могут начать работу в конце августа или в сентябре.

Планируется, что в оба заведених примут 300-340 детей.

Стоимость строительных работ по приспособлению помещений под нужды дошкольного образовательного учреждения на улице Славу составляет 2 132 488 евро без НДС, а на улице Рупниецибас — 1 440 633 евро без НДС.

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