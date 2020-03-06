В Риге появятся две новых площадки по сбору мусора

Администрация Рижской думы поддержала план устроить в городе две новых площадки по сбору отходов, сообщает LETA.

Эти места будут находиться на улице Янюварту, 18 и на улице Раджу, 18.

Компания Demontāža устроит на улице Янюварту место для временного хранения, сортировки и переработки строительного мусора. Первый этап сортировки будет проводиться руками. Мусор будет очищаться от примесей органического характера, а затем уже с помощью технологий сортироваться на четыре группы — бетон и железобетон, бракованные и непригодные к использованию конструкции, асфальтобетон и все остальное — куски кирпича, керамики, грунт, куски раствора, щебень, древесина. Мусор будет измельчаться и делиться на три фракции — мелкая фракция, грубая фракция и асфальт.

На улице Раджу компания Ģūģeri планирует организовать переработку стекла и получение стеклянного песка. Работы будут производиться в существующем здании ангарного типа, находящемся по этому адресу.