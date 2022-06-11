В Риге появятся новые улицы: где и какие
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Рижская комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды предложила назвать новую улицу в Мангальсале ул. Межтаку, а участок улицы Имулас в Биерини переименовать в улицу Циравас.

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Как указано в протоколе заседания комиссии, название улицы Межтаку было присвоено новой улице после утверждения детального плана прилегающих земельных участков. Улица Межжтаку пересекается с ул. Вейксмес.

В свою очередь, участок улицы Имулас на левом берегу речки Марупите от ул. Амулас до ул. Кантора решено переименовать, поскольку он не соединяется со вторым участком ул. Имулас на правом берегу речки Марупите.

Этому участку предложили присвоить название — ул. Сарценес, в честь притока Имулы. Однако члены комиссии поддержали другое название — ул. Циравас.

Окончательное решение по названиям улиц сначала должен поддержать Комитет городского развития Рижской думы, а окончательное слово остается за Рижской думой.

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