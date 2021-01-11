В Риге появятся новые улицы, названия некоторых улиц ликвидируют (СПИСОК)
Foto: F64

Комитет городского развития Рижской думы поддержал сегодня предложение о присвоении, уточнении и ликвидации некоторых названий улиц.

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В Бишумуйже между улицами Падурес и Цераукстес появится улица Ногазес.

В Агенскалнсе между улицами Слокас и Медус будет улица Путекшню. Также уточнено нахождение улицы Буршу, ликвидировано название ул. Буршу на участке от ул. Майзниеку до ул. Межа.

В Шкиротаве уточнено расположение улицы Валлес. Название ул. Валлес будет ликвидировано на участке от ул. Райюмсила до ул. Селияс. Участок ул. Асотес от ул. Крустпилс до ул. Сила будет также впредь называться ул. Крустпилс.

В Дарзини 5-я Дарзиньская линия на участке от ул. Дарзиню до ул. Дарзниеку будет переименована в ул. Огу.

Будут ликвидированы названия улиц Набес, Маза Безделигу и Медуму, а также "Губерньциемс".

Окончательное решение по переименованию или ликвидации названий улиц должна принять Рижская дума.

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