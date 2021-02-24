В Риге появятся новые временные велополосы

Транспортный комитет Рижской думы решил выделить полмиллиона евро на временные велополосы, хотя еще весной прошлого года департамент сообщения говорил, что создать такие полосы невозможно. Об этом сообщает портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

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Предварительный список улиц, где появятся временные велополосы, выглядит так: улица Дзирнаву, Пулквежа Бриежа, Дунтес (от Валдемара до Тилта), Ранка дамбис, Дзелзавас, она соединит Пурвциемс с инфраструктурой Земитанского моста и далее с инфраструктурой на улице Чака, оттуда можно будет попасть на улицу Кришьяна Барона по Эрглю), а также велополоса появится на улице Кипсалас (от Валдемара до Маза Кайю).

"Сейчас мы разрабатываем схемы дорожного движения, которые будут согласованы и проведены через аудит Дирекции безопасности дорожного движения и согласованы с Latvijas Valsts ceļi. И если будут акцепт и резолюция, что данное решение соответствует стандартам и нормативным актам, мы сможем достаточно быстро это все реализовать", — рассказал директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах.

Когда именно появятся полосы, сказать точно нельзя, потому что все зависит от погодных условий: наносить разметку нужно при определенной температуре асфальта. Активисты, которые ждут этого уже год надеются, что полосы появятся к началу велосезона.

"Летом нужно создать такую ситуацию: взял свой велосипед эпидемиологически безопасный, приятная физическая активность и притом видишь других людей на дистанции.

Станут ли временные велополосы постоянными, зависит от самих жителей Риги. Если эти велополосы вызовут большие возражения, то от них придется отказаться, говорят в департаменте, но если проект покажет свою эффективность, то оставят.