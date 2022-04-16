В Риге появятся памятник Аспазии и Чаксте и мемориал жертвам трагедии в Золитуде
Foto: LETA

Перед объявлением конкурсов проектов в городской среде Риги найдено несколько мест для запланированных памятников, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

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Чтобы получить продуманные живописно, архитектурно и художественно качественные решения, Рижская городская архитекторская служба в этом году объявит конкурсы проектов мемориала трагедии в Золитуде и памятника Аспазии, а также конкурсы идей по памятнику Янису Чаксте в Вецриге и знаку Независимости на площади Независимости.

В ближайшее время объявят конкурс проектов на создание мемориала золитудской трагедии на улице Приедайнес, 20 и на концептуальную идею большого ландшафтного парка на улице Анниньмуйжас (между улицами Паула Лейиня и Апузес).

Планируется, что мемориальное место объединит жителей микрорайона Золитуде, где можно будет не только помянуть жертв трагедии, но и насладиться покоем в благоустроенном общественном открытом пространстве.

Автором идеи создания памятника писательнице, общественному деятелю и политику Эльзе Розенберге или Аспазии является председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. В настоящее время завершено технико-экономическое обоснование наиболее подходящего места для памятника, и Совет памятников Рижской думы выбрал площадь Театра. Конкурс проектов памятника Аспазии объявят в конце мая.

Мемориал председателю Народного совета Латвии, председателю Конституционного собрания и первому президенту Латвийской Республики Янису Чаксте планируется установить в Рижском замке, официальной резиденции президента Латвии. Конкурс идей объявят в конце июня.

В 2018 году по предложению объединения "Клуб декларации 4 мая" Сейм принял решение переименовать площадь Екаба в площадь Независимости и поручил Рижской думе обеспечить изготовление и установку таблички с названием площади и таблички с пояснением названия. Конкурс идей на Знак Независимости будет объявлен в августе.

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