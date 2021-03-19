В Риге появятся территории, где будут тестироваться технологии "умного города"

Окрестности VEF, комплекс зданий Латвийского университета в Торнякалнсе и территории Рижского технического университета на Кипсале станут "пилотными территориями" для тестирования технологий "умного города", сообщает Департамент городского развития Рижской думы.

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На каждой "пилотной территории" сформирована фокус-группа, участники которой предоставили информацию о технологиях, данных и т. п. Муниципальные структуры также сообщили сведения о технологиях, которые могут участвовать в тестировании, а переговоры с государственными учреждениями и коммерсантами о сотрудничестве в этой сфере еще ведутся.

Рабочая группа сейчас работает над юридическим регулированием, чтобы начать тестирование технологий и получение данных, которые будут использованы в городском планировании. Комитет развития города уже решил, что самоуправление поддержит проект финансово.

Рабочую группу "умного города" Департамент городского развития создал в начале 2020 года. Ее задача — обеспечить обмен внутренней информацией об использующихся в Риге технологиях "умного города", оценить ее и принять решение о введении новых технологий, наладить сотрудничество в этой сфере между специалистами самоуправления, его обществами капитала и высшими учебными заведениями, а также общими силами привлечь инвесторов.

Департамент городского развития уже в 2019 году начал актуализировать понятия "умного города", в который Рига должна постепенно превращаться в рамках программы Atspēriens ("Толчок").