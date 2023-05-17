В Риге появятся три новые улицы

В среду, 17 мая Рижская дума приняла решение о присвоении трем новым улицам названий.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
На Кипсале безымянные красные линии у улицы Кипсалас, 49, получили название улицы Самсалас.
В Старой Риге участок улицы от улицы Марсталю до улицы Трауксмес назван улицей Маза Минстереяс.
В Зиепниекалнсе безымянные красные линии от улицы Тумес до прилегающего земельного участка получили название улицы Реймермуйжас.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.