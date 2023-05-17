В Риге появятся три новые улицы
Foto: LETA

В среду, 17 мая Рижская дума приняла решение о присвоении трем новым улицам названий.

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На Кипсале безымянные красные линии у улицы Кипсалас, 49, получили название улицы Самсалас.

В Старой Риге участок улицы от улицы Марсталю до улицы Трауксмес назван улицей Маза Минстереяс.

В Зиепниекалнсе безымянные красные линии от улицы Тумес до прилегающего земельного участка получили название улицы Реймермуйжас.

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