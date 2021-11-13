В Риге превышен средний уровень заболеваемости Covid-19 по стране
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 по-прежнему в Даугавпилсе, между тем в Риге после долгого перерыва снова превышен средний показатель заболеваемости по стране, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Латвии 14-ти дневный кумулятивный показатель составляет 1174,5 случаев на 100 000 жителей. В Даугавпилсе этот показатель превышен более, чем в два раза и составляет 2097,3 случаев, в свою очередь, в Риге он равен 1175 случаям.

Средний уровень заболеваемости в стране превышен также в Саласпилсе, Прейльском и Краславском краях, Вентспилсе, Лиепае, Аугшдаугавском, Сигулдском, Екабпилсском, Вентспилсском, Бауском, Кекавском и Олайнском краях, в Резекне, Валмиерском, Цесисском и Ропажском краях.

Из общего числа новых заражений за сутки 32% или 455 инфицированных зарегистрировано в Риге. За последние две недели в столице заболели 7222 человек.

В Даугавпилсе за сутки 107 новых заболевших, в Лиепае - 89, Цесисском крае - 42, Огрском и Валмиерском краях - по 41, в Баусском крае - 40, в ряде других самоуправлений этот показатель меньше.

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