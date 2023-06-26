В связи с задержкой результатов экзаменов Рижское самоуправление приняло решение, что школы должны продлить прием заявок на поступление в десятый класс. Большинство школ это уже сделало, сообщает передача "Панорама" на телеканале LTV.

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Во вторник, 27 июня, мэрия столицы сообщила, что рижские муниципальные школы продлили запись в 10-е классы на программы среднего образования по результатам централизованных экзаменов до 14 часов 28 июня.

Срок подачи заявлений продлен из-за того, что в получении результатов централизованных экзаменов произошла задержка.

Продление не распространяется на государственные гимназии, где десятиклассников набирают по итогам вступительных экзаменов.

Школы объявят результаты конкурса не позднее 30 июня на своих сайтах. Родители учеников должны будут сделать выбор и подать заявление о зачислении ученика на программу среднего образования выбранной школы не позднее 12 часов 3 июля. Это можно сделать очно в школе или удаленно, подписав электронной подписью.

Результаты экзаменов из-за технических сбоев появились позже, чем обычно, из-за чего школьники не могли подать заявку на поступление в десятый класс. Представитель Министерство образования Илмар Рикманис объяснил, что школы знают о ситуации, поэтому ни один претендент не потеряет возможность поступить из-за этой задержки.

На прошлой неделе девятиклассники не могли узнать результаты своих экзаменов из-за технического сбоя, а некоторые школьники получили информацию о том, что они не набрали достаточно баллов для получения сертификатов — позже эта информация оказалась ошибочной. Родители в социальных сетях возмущались тем, что девятиклассники отправились праздновать выпускной, не зная своих оценок.