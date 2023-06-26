В Риге продлили прием в десятый класс
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В связи с задержкой результатов экзаменов Рижское самоуправление приняло решение, что школы должны продлить прием заявок на поступление в десятый класс. Большинство школ это уже сделало, сообщает передача "Панорама" на телеканале LTV.

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Результаты экзаменов из-за технических сбоев появились позже, чем обычно, из-за чего школьники не могли подать заявку на поступление в десятый класс. Представитель Министерство образования Илмар Рикманис объяснил, что школы знают о ситуации, поэтому ни один претендент не потеряет возможность поступить из-за этой задержки.

На прошлой неделе девятиклассники не могли узнать результаты своих экзаменов из-за технического сбоя, а некоторые школьники получили информацию о том, что они не набрали достаточно баллов для получения сертификатов — позже эта информация оказалась ошибочной. Родители в социальных сетях возмущались тем, что девятиклассники отправились праздновать выпускной, не зная своих оценок.

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