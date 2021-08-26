В Риге продолжаются масштабные работы по ремонту дорожного покрытия

В Риге продолжаются крупнейшие за последние годы ремонтные работы на дорогах: на более чем десяти мостах и путепроводах, а также на 30 участках улиц, сообщает Riga.lv.

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Как подчеркивает Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы по вопросам сообщения и развития, важно не только реализовать и завершить крупные инфраструктурные проекты, но и вкладывать средства в содержание и улучшение асфальта в существующей транспортной инфраструктуре Риги — на улицах, мостах и путепроводах. "Впереди еще много работы, но уже в этом году, выполняя работы на 40 объектах по всей Риге, каждый рижанин и гость города почувствует улучшение качества асфальтового покрытия", — отмечает Кирсис.

Реконструкция уличного покрытия уже завершена на К. Улманя гатве от улицы Лиелирбес до границы города, Виенибас гатве от улицы Озолциема до границы города, улице Маскавас у границы города, на мосту через Саркандаугаву на Кундзиньсале, на эстакаде правого берега Вантового моста, Яунциема гатве на улице Межвиду, на путепроводе над железной дорогой на Юрмалас гатве, на улице Дунтес от железнодорожного виадука местами и у въезда на Островной мост с улицы Краста, улице 13 января, набережной 11 ноября, улице Яньогу на участке от улицы Тайсна до 30-й Дарзиньской линии, улице Тайсна от улицы Абелю до улицы Яньогу, на участке улицы Ратсупитес на участке от улицы Клейсту до "Института микробиологии", на участке Кипсала у Вантового моста, а также на мостах через Килевейна гравис на улице Буру и канал Зундас на Баласта дамбис.

Началась реконструкция дорожного покрытия на Земитанском мосту, участке улицы Калнциема от улицы Слокас до улицы Мелнсила, участке улицы Буллю от переезда до улицы Клейсту, улице Маскавас напротив Румбулы в обоих направлениях, Ганибу дамбис от улицы Дамбья до Саркандаугавского моста, улице Бикерниеку от улицы Лиелвардес до улицы Иерикю и на участке улицы Иерикю от улицы Бикерниеку до улицы Лиелвардес.

Скоро начнется асфальтирование участка улицы Сенчу от улицы Сенчу, 4 до улицы Миера, улицы Бариню от улицы Э. Смильгиса до Агенскалнского рынка и Яунциема гатве возле Букулти.

Восстановлено покрытие на участке улицы Мартиня от улицы Слокас до улицы Баложу (слева) и на набережной улицы Кугю, ремонт покрытия продолжается на мосту через Килевейна гравис на улице Мукусалас, на пешеходном мосту около оперы, на мосту через Саркандаугаву на Кундзиньсале, на улице Радио и улице Стайцелес на участке от улицы Веявас до улицы Сактас (на нечетной стороне улицы).

Укреплено покрытие на нескольких гравийных улицах — Адмиралюу, Бангу и Менцу в Болдерае, улицах Рактес и Трисстура в Иманте, улице Дикя в Земгальском предместье, улицах Цидонию и Сакню в Латгальском предместье. Работы продолжатся на улицах Земитес, Палтмалес, Маза Дарза и Ф. Трасуна.

"Такая технология, когда гравийные дороги покрываются твердым покрытием, уже много лет используется во многих самоуправлениях Латвии. Я рад, что в бюджете самоуправления этого года найдены дополнительные средства, чтобы и в Риге начать внедрение этой технологии. Реализуя первые проекты в разных районах Риги и получив опыт уже в этом сезоне, в бюджете следующего года будет выделено больше средств на эти цели, чтобы как можно больше рижан могли добираться домой по дороге с твердым покрытием. Люди во всех районах заслуживают качественных условий жизни, и качественная подъездная дорога является одной из основных основных потребностей", — подчеркнул заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

Восстановление покрытия тротуаров и улиц зависит от погодных условий, поэтому даты начала и окончания работ могут измениться.

Всего планируется заасфальтировать около 120 тысяч квадратных метров проезжей части, на что будет выделено более четырех миллионов евро. Покрытие также будет улучшено в 18 местах на гравийных улицах площадью почти 32 тысячи квадратных метров, на что будет выделено около полумиллиона евро.