В Риге продолжаются работы по ликвидации последствий ливня

В субботу в Риге продолжаются работы по уборке улиц после сильного ливня, сообщили в Департаменте транспорта Рижской думы.
В субботу утром на улицах центра города, а также по мере необходимости, по звонкам жителей работали гидродинамические машины. Машины откачивали скопившуюся на проезжей части дождевую воду, а рабочие проверяли ливневки. Всего было задействовано шесть специализированных машин.
Представители Рижской думы подчеркивают, что в настоящее время ситуация в городе спокойная, дежурит одна специализированная машина.
В то же время дума предупреждает, что в субботу днем в городе снова возможны грозы. Жителей просят сообщать о затопленных улицах, позвонив в Центр управления дорожным движением Рижской думы по бесплатному телефону 80003600.
Департамент сообщения Рижской думы напоминает, что при таком большом и одновременном количестве осадков канализация не может слить сразу весь объем воды. Вода сливается постепенно. Также следует учитывать, что дождевая вода стекает медленнее в местах, где сточная система еще не восстановлена.
Во время сильных дождей затапливаются те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не восстановлена система ливневой канализации. Новые системы дождевой канализации сооружаются на вновь строящихся улицах и транспортных сооружениях, а также на реконструируемых улицах. Ежедневно проводятся профилактические работы, проверяются как насосные станции, так и коллекторы, чтобы обеспечить их бесперебойную работу во время дождей.
Как сообщалось, в пятницу, 18 августа, из-за грозы и ливня во многих районах столицы были затоплены улицы.