В Риге продолжаются работы по ликвидации последствий ливня

В субботу в Риге продолжаются работы по уборке улиц после сильного ливня, сообщили в Департаменте транспорта Рижской думы.

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В субботу утром на улицах центра города, а также по мере необходимости, по звонкам жителей работали гидродинамические машины. Машины откачивали скопившуюся на проезжей части дождевую воду, а рабочие проверяли ливневки. Всего было задействовано шесть специализированных машин.

Представители Рижской думы подчеркивают, что в настоящее время ситуация в городе спокойная, дежурит одна специализированная машина.

В то же время дума предупреждает, что в субботу днем в городе снова возможны грозы. Жителей просят сообщать о затопленных улицах, позвонив в Центр управления дорожным движением Рижской думы по бесплатному телефону 80003600.

Департамент сообщения Рижской думы напоминает, что при таком большом и одновременном количестве осадков канализация не может слить сразу весь объем воды. Вода сливается постепенно. Также следует учитывать, что дождевая вода стекает медленнее в местах, где сточная система еще не восстановлена.

Во время сильных дождей затапливаются те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не восстановлена ​​система ливневой канализации. Новые системы дождевой канализации сооружаются на вновь строящихся улицах и транспортных сооружениях, а также на реконструируемых улицах. Ежедневно проводятся профилактические работы, проверяются как насосные станции, так и коллекторы, чтобы обеспечить их бесперебойную работу во время дождей.

Как сообщалось, в пятницу, 18 августа, из-за грозы и ливня во многих районах столицы были затоплены улицы.