В Риге проходит акции "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!"

В субботу, 5 марта, в Риге проходит акция "Вместе с Украиной! Вместе против Путина". Возле памятника Свободы уже собралось множество человек, потом планируется шествие, сообщили представители общества "Латвийский гражданский альянс".

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На площади собралось в том числе множество русскоязычных. В трансляции "Гражданского альянса" выступила девушка, держащая плакат "Россия, проснись", и подчеркнула, что русский народ не поддерживает действия Путина и должен выступить против него.

В мероприятии приглашаются принять участие все, кто желает выразить осуждение войны, развязанной президентом России Владимиром Путиным на Украине, и поддержать борьбу украинского народа за сохранение свободы и демократии.

"Сила Латвии — наши люди. Мы доказали, что нам небезразлично происходящее на Украине, пожертвовав деньги, вещи и время. Но сейчас не менее важно объединиться и продолжать демонстрировать общественную поддержку украинскому народу. Вспомним, как важна была такая поддержка для нас самих в борьбе за независимость. Объединим наши усилия, чтобы наша поддержка была услышана на Украине, а наше осуждение — в Кремле", — призвала организатор мероприятия, лидер "Латвийского гражданского альянса" Кристине Зонберга.

Шествие пройдёт до посольства Украины, где перед собравшимися выступят Дайнис Иванс, Валдис Затлерс, Максим Егоров и другие. Затем участникам предлагается продолжить акцию поддержки Украины и выразить осуждение действиям Путина у посольства России.

Участникам шествия предлагается взять с собой флаги Украины и Латвии или использовать предметы одежды цветов флага Украины. Организаторы также призывают людей запечатлеть событие на фото или видео и разместить записи и снимки в социальных сетях.

Мероприятие началось в 11:00. Актуальная информация о шествии будет размещаться на странице общества "Латвийский гражданский альянс" в Facebook.

Трансляцию митинга можно смотреть на странице Латвийского гражданского альянса.

Шествие пройдёт по маршруту: Площадь Бривибас — бульвар Райня — улица Кришьяня Валдемара — Бульвар Калпака. В связи с акцией с 6:00 до 15:00 закрыто транспортное сообщение на бульваре Калпака, от улицы Элизабетес до улицы Антонияс.