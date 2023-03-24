В Риге проходит "Антивоенная конференция" Российской оппозиционной организации "Форум свободной России"

Сегодня и завтра в Риге пройдет IV Антивоенная конференция, организованная организацией "Форум свободной России", сообщили организаторы мероприятия.

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Они рассказали, что участники конференции обсудят способы оказания помощи политэмигрантам и украинским беженцам, а также поделятся опытом антивоенных инициатив.

Ожидается, что в конференции примут участие более 150 видных политиков и государственных деятелей из 26 стран мира. Среди них будет политик, глава совета Фонда защиты прав человека, соучредитель "Форума свободной России" Гарри Каспаров, бывший депутат Государственной Думы РФ Геннадий Гудков, соучредитель "Форума свободной России" Иван Тютрин.

Участие в конференции также примут публицист Альфред Кох, депутат Европарламента Ивар Иябс, экс-координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид, директор Исследовательского центра постиндустриального общества Владислав Иноземцев и офицер Вооруженных сил Украины, политолог, журналист Тарас Березовец.

Конференция начнется сегодня в Латвийской национальной библиотеке и пройдет в закрытом формате. Первый день будет посвящен работе в закрытых группах, а также разработке концепций и решений.

Завтра, 25 марта, состоятся панельные дискуссии на такие темы, как российская агрессия и глобальный мир в 2023 году, политика Кремля по обходу санкций, крах российской агрессии и победа Украины и другие.

"Форум свободной России" — платформа российской оппозиции, которую основали в 2016 году в Вильнюсе российские политики Каспаров и Тютрин.

С момента своего основания "Форум свободной России" объединяет представителей российского общества, проживающих в России и за рубежом, занявших твердую позицию против режима президента России Владимира Путина. Они выступили за полную ликвидацию путинской диктатуры, восстановление территориальной целостности Украины, а также освобождение всех территорий, оккупированных Россией.

С 2016 года было проведено 11 "Форумов свободной России", а с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в Вильнюсе под эгидой "Форума свободной России" было проведено три антивоенных конференции.

В 2023 году Генеральная прокуратура России признала "Форум свободной России" "нежелательной организацией".