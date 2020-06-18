В Риге проходит митинг за право использовать георгиевские ленты на публичных мероприятиях

В четверг, 18 июня в 10.00 возле здания Сейма в Риге начался организованный партией Русский союз Латвии митинг за право использовать георгиевскую ленту на публичных мероприятиях. В РСЛ пояснили, что данное мероприятие является "протестом против планов националистов".

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Акция проходит под лозунгами "Запретить дураков в Сейме!", "Запретить запрещать!", "Ударим народной смекалкой по потугам националистов!".

3 июня комиссия Сейма по правам человека и обещственным делам концептуально одобрила поправки, предусматривающие запрет на использование в георгиевской ленты в ходе публичных мероприятий — как развлекательных, так и праздничных, а также на собраниях, шествиях и пикетах.

"Цель нашего митинга — предупредить депутатов о том, что запрет Георгиевской ленточки не только нарушает свободу слова, но и является бесполезной затеей. Мы полны решимости продолжить использовать ленточку как символ памятных мероприятий 8 и 9 мая", — заявил сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.

Он также отверг обвинения в том, что люди, прикалывая к груди георгиевскую ленту, "отмечают потерю Латвией независимости". По словам Митрофанова, "за 15 лет в нашей среде сложилась устойчивая традиция рассматривать ленточку только и исключительно в контексте памяти о Второй мировой войне и благодарности советским войнам, разгромившим нацизм".

В свою очередь, авторы поправок к законодательству — политики Национального объединения — считают иначе. Как пояснил агентству LETA генеральный секретарь Нацблока Райвис Зелтитс, "Россия широко использует георгиевские ленты в своей пропаганде". "Изначально сентиментальное значение георгиевской ленты с каждым годом все больше затеняет прославление имперскости России, и на данный момент георгиевская лента стала объединяющим знаком отличия для тех людей, которые живут в поле пропаганды России и желают территориального расширения России до границ бывшего СССР", — уверены члены Нацблока.