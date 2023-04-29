В Риге проходит съезд партии "Прогрессивные"
Foto: LETA

На съезде члены "Прогрессивных" изберут новый состав правления, комиссии по этике и ревизионной комиссии. Также будет создана новая структура — дума, обеспечивающая более широкое вовлечение членов в работу партии.

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"Наша партия развивается, присутствуя как в руководстве Рижской думы, так и в Сейме. Это также важный этап для Латвии, потому что мы переживаем серьезные угрозы безопасности, правам человека и демократии. Задача следующего правления будет заключаться в том, чтобы продолжить развитие партии, которая всегда будет выступать за справедливое, процветающее и социально ответственное государство", — говорит сопредседатель партии Антонина Ненашева.

На данный момент на 9 должностей в совете директоров подали заявки 14 кандидатов.

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