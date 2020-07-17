В Риге пройдет акция протеста против энергетической политики Германии

Сегодня у посольства Германии в Риге с 8:45 до 10:15 активисты климатического движения Fridays for Future Latvia проведут мирный протест против энергетической политики Германии, которая "угрожает климату и окружающей среде как Европы, так и мира", сообщил агентству LETA представитель Fridays for Future Latvia Ивар Патрик Бите.

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В этом месяце Германия стала председательствующей в Европейском союзе (ЕС) страной, поэтому в течение следующих шести месяцев у нее будет возможность влиять на повестку дня и приоритеты ЕС. Чтобы Германия могла подать хороший пример другим государствам-членам ЕС с точки зрения климатической стратегии, ей необходимо изменить свою нынешнюю энергетическую политику, считает Бите.

Он пояснил, что основными причинами этого протеста являются ввод в эксплуатацию новой угольной электростанции "Даттельн-4", строительство газопровода "Северный поток 2", а также поддержка Германией неустойчивого производства биомассы и биотоплива.

Fridays for Future — это глобальное неформальное движение активистов, в основном молодых людей, занимающееся вопросами климата и окружающей среды.