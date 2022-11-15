В Риге пройдет "Фестиваль неидеальных родителей"

26 ноября в помещениях на ул. Сколас 6 состоится первый масштабный фестиваль, посвященный темам воспитания и успешного родительства и призванный помочь мамам, папам и их детям стать увереннее и счастливее. На протяжении всего дня в рамках события пройдут лекции и мастер-классы психологов, психотерапевтов, педагогов, диетологов и других экспертов в области поведенческих наук.

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26 ноября в помещениях на ул. Сколас 6 состоится первый масштабный фестиваль, посвященный темам воспитания и успешного родительства и призванный помочь мамам, папам и их детям стать увереннее и счастливее. На протяжении всего дня в рамках события пройдут лекции и мастер-классы психологов, психотерапевтов, педагогов, диетологов и других экспертов в области поведенческих наук.

Авторами и организаторами фестиваля выступили руководитель проектов Mamkafe и Contact, сертифицированная ведущая групп поддержки родителей, медиатор Ксения Соловьева и режиссер и продюсер Екатерина Ланская.

"Детям нужны не идеальные, а живые и любящие мамы и папы. Родительство должно быть не в тягость, а в радость и созидание. Вместе с группой энтузиастов, объединенных идеей создания бережной среды для родителей и ребенка, мы задумали этот фестиваль для того, чтобы дать опору семьям, для который важна эта тема. Пусть не прямое руководство к действию — делай так и будет счастье, — но пищу для размышления и материалы для строительства своих индивидуальных отношений" — говорит Екатерина Ланская.

"У родителей нередко возникает иррациональное чувство вины, что они чего-то не успели, недодали, не выглядят как с картинки. А что такое идеальный родитель? — задается вопросом Ксения Соловьева. — Тут мне близка позиция британского детского психоаналитика Дональда Вудса Винникотта: ребенку не нужна идеальная мать — ему нужна живая мама с эмоциями, реакцией, теплом, принятием себя и ребенка. На занятиях с родителями подростков одна мама рассказала: я так устаю на работе, что прихожу домой и плачу от бессилия, но когда дочь спрашивает, что случилось, я надеваю маску счастливой мамы, чтобы не волновать ее. Я призываю родителей быть честными и объяснять, откуда берутся пусть неидеальные эмоции, маска может стать медвежьей услугой — от детей ведь трудно скрыть правду… Мы очень надеемся, что на фестивале участники найдут для себя инструменты, как оставаться живым и искренним, при этом никого не травмируя. Помогут в этом опытные специалисты, которых в один день в одном месте соберет наше мероприятие".

Спикерами будут педагоги, специалисту по питанию и психологи. Среди важных тем, которые будут подниматься — роль отца в семье, сексуальное поведение подростков, мотивация подростков и взрослых с точки зрения работы мозга. Специальный гость фестиваля — актер, музыкант Артур Смольянинов — выступит с личной историей о том, как нужно говорить с детьми о войне.

Мероприятие пройдет на латышском и русском языках. Участие в мероприятии платное.