В Риге пройдет мероприятие, посвященное неделе доноров крови
Foto: donori VADC

Для привлечения внимания к движению доноров крови в пятницу, 16 июня, с 12:00 до 16:00 в торговом центре Origo в Риге пройдет мероприятие "У нас одно кровообращение", посвященное неделе доноров крови, сообщили в Государственном центре доноров крови (ГЦДК).

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Во время мероприятия жители смогут выяснить свою группу крови и уровень гемоглобина, а также сдать кровь в мобильном автобусе ГЦДК.

Международный день доноров крови традиционно отмечается во всем мире 14 июня. В Латвии впервые в этом году проходит неделя доноров крови. Значение донорства сложно переоценить, так как у операций и аварий "не бывает выходных дней", отмечает директор ГЦДК Эгита Поле.

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