В Риге пройдет парад мотоциклов: ожидаются ограничения движения

В субботу, 29 апреля, в Риге парадом мотоциклов будет открыт мотосезон, сообщает агентство LETA.

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Как свидетельствует информация на сайте Латвийской ассоциации мотоклубов, сбор мотоциклистов планируется около торгового центра Mols с 10 до 13 часов.

В 13 часов начнется парад мотоциклов от торгового центра Mols по улице Краста произойдет заезд на Южный мост, далее мотоциклисты будут держать путь по улице Зиепниеккална, улице Мукусалас, улице Кугю, улице Треядибас и улице Даугавгривас. Заезд завершится в аэропорту Спилве.

В аэропорту Спилве с 13.45 до 16 часов запланирован съезд и развлечения для мотоциклистов.

Как сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme, в субботу в связи с открытием мотосезона планируются ограничения движения общественного транспорта.

Во время парада мотоциклов на указанных улицах будет нарушено или на время остановлено движение транспорта, в том числе общественного транспорта.

Отдельные маршруты во время мотопарада будут перенаправлены по окружной дороге, чтобы объехать места проведения мероприятия. Это коснется автобусов 10-го, 23-го и 26-го маршрутов и троллейбусов 4-го, 19-го и 27-го маршрутов.