В Риге пройдет шествие "Вместе за Украину! Вместе против Путина!"

5 марта в 11.00 у памятника Свободы начнется шествие "Вместе за Украину! Вместе против Путина!" Всех желающих приглашают принять участие в мероприятии, которое осуждает войну в Украине и поддерживает борьбу украинского народа за сохранение своей свободы и демократии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Сила Латвии — это наши люди. Мы показали, что нам небезразлично происходит в Украине — мы жертвуем деньги, вещи и время. Сегодня не менее важно быть едиными и продолжать выражать общественную поддержку украинскому народу. Вспомним, как важна была для нас такая поддержка в борьбе за независимость. Давайте объединим усилия, чтобы поддержать Украину и осудить действия Кремля!" — говорит один из организаторов мероприятия, глава Латвийского гражданского альянса Кристине Зонберга.

Шествие начнется в 11:00 у Памятника Свободы и завершится у Посольства Украины, где перед зрителями выступят такие известные люди, как Дайнис Иванс, Валдис Затлерс, Дана Исарова, Сергей Тимофеев, Максим Егоров и другие. У посольства России желающие смогут выразить свой протест войне и осуждение тем, кто принимает такие античеловечные решения.

За ходом мероприятия можно следить по LTV, LSM.LV и Latvijas Radio. Актуальную информацию о шествии публикуют здесь.

Участникам марша предлагают принести с собой флаги Украины, Латвии или включить в одежду цвета флага Украины. Организаторы также призывают людей запечатлеть событие на фото или видео, разместить в соцсетях с использованием тэгов #StandWithUkraine #GloryToUkraine.

Организаторы просят участников быть ответственными, соблюдать действующие условия эпидемиологической безопасности и уважительно относиться ко всем участникам мероприятия.