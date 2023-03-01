В Риге пройдет шествие женской солидарности

8 марта организация "Центр Марта" организует уже пятое шествие женской солидарности, сообщила агентству LETA координатор политики центра Беата Йоните.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Шествие стартует в 11.30 с Домской площади, пройдет по улице Екаба мимо Сейма и завершится на площади Екаба. Тематика этого года — насилие против женщин и борьба с семейным насилием.

У насилия, подчеркивает "Марта", много лиц, оно происходит рядом, иногда даже у нас дома, но мы предпочитаем его не замечать. От насилия страдает каждая третья женщина, каждую пятую преследовал бывший партнер, более половины подвергались сексуальным домогательствам.

"Мы молчим о пережитом, потому что нам стыдно, мы чувствуем себя виноватыми. Мы упрекаем женщин, пострадавших от насилия, потому что они выбрали таких мужчин. Полиция до сих пор не видит возможности наказывать людей, которые в общественном транспорте трогают молодых женщин и девушек. Мы все еще в числе шести стран ЕС, которые не ратифицировали конвенцию о борьбе с семейным насилием — Стамбульскую конвенцию", — подчеркивают в центре.

Меропрятие поддерживает "Фонд активных жителей", финансируемый Норвегией, Исландией и Лихтенштейном.