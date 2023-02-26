В Риге пройдет вторая акция против обязательного воинского призыва

В субботу, 4 марта в Риге пройдет второе шествие против обязательного воинского призыва в латвийскую армию, который предусматривает законопроект Службы гособороны, принятый Сеймом во втором чтении. Начало акции - 14.00.

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Протестующие под предводительством неформальной организации "Rīko!" (объединение инициативных граждан Латвии) соберутся около памятника Свободы и пройдут до здания министерства обороны, закончив шествие речами спикеров в парке на Эспланаде.

Протестующие будут требовать отменить введение военного призыва и "сделать Латвию такой страной, которую молодым людям самим захочется защищать".

"Введение обязательного военного призыва свидетельствует о непривлекательности профессиональной латвийской армии и Земессардзе для молодежи", полагает неформальная организация "Rīko!".

"Упор властей на кнут, а не на пряник — крупный штраф за уклонение от призыва, уже включенный в законопроект,— вряд ли сделает армию популярнее. Как и желание Минобороны подготовить к 3 чтению наказания для тех, кто вернется из-за границы, пересидев за рубежом призывной возраст. И это — при отказе от оплаты высшего образования для солдат и при низком жалованьи для принудительно призванных. Не говоря уже о погашении за время службы из госбюджета кредитов и ипотек, на которые жалованья может не хватить.

Санкции для вернувшихся в страну — это верный способ отбить у потенциальных уклонистов желание сюда возвращаться. Даже если они продолжат жить в Латвии, задекларировшись за границей лишь на бумаге, никаких налогов в наш госбюджет они уже никогда не заплатят", - заявляют в "Rīko!".

В организации отмечают, что "призывники, в случае применения 5-й статьи НАТО из-за нападения на другую страну, а не на Латвию, могут попасть на фронт в Польше, Финляндии или на Ближнем Востоке. Люди, которых загнали в армию против воли, вряд ли внесут серьезный вклад в обороноспособность альянса. Их жизни будут подвергнуты риску без особого смысла, просто для галочки".

Ранее 5-ю статью НАТО применяли лишь один раз — это сделали США для совместного вторжения членов альянса в Афганистан и в Ирак в ответ на теракты 11 сентября 2001 года.

Как сообщалось, первый призыв должен состояться 1 июля этого года. Отдать воинский долг родине будут должны юноши — граждане Латвии, родившиеся 1 января 2004 года и позже. Брать на военную службу — до тех пор пока не вступит в силу закон о гражданской (альтернативной) службе — будут только добровольцев. Кабинет министров обещает подать в Сейм закон об альтернативной службе не позже 1 июня.