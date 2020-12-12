В Риге пройдут две акции протеста против ограничений в период пандемии
Foto: LETA

В субботу в Риге состоятся две акции протеста против ограничительных мер, введенных правительством в период пандемии.

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Акцию протеста на набережной 11 ноября в 12.00 проведет президент Клуба защиты окружающей среды. Заявлено мероприятие на 25 человек, однако представитель организаторов Айгар Алитис сообщил, что во время мероприятия будет работать свободный микрофон, и на сцену поднимутся около 50 человек, что больше разрешенного, в том числе выступят Антра Димантра Берика, Арнольд Бабрис, Ивар Редисонс, Алдис Гобземс, Сандрис Точс, Илзе Юрча и другие.

Еще одно мероприятие запланировано с 15.00 до 17.00 на площади Свободы. Его организует объединение "Стабильности — да!". Цель встречи — привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работников в условиях чрезвычайного положения.

С 17.00 до 18.00 эта же организация планировала шествие от памятника Свободы в Вецригу, но достигнуто соглашение, что это мероприятие не состоится.

Госполиция в сотрудничестве с полицией самоуправления Риги будут усиленно контролировать эти мероприятия.

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Алдис Гобземс
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