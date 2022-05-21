В Риге пройдут гидравлические испытания теплосетей; будут перебои с подачей горячей воды

Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и вовремя обнаружить возможные места повреждения сетей теплоснабжения, АО Rīgas siltums в конце мая и летом проведет проверки гидравлической безопасности теплосетей в разных районах Риги. Во время проверок будет прекращаться подача горячей воды жителям.
С целью предотвратить утечку в окружающую среду горячего теплоносителя (окрашенной технической воды) в случае повреждения теплосетей, перед гидравлическими испытаниями теплоноситель охлаждается до температуры ниже +45°С. Поэтому для части клиентов температура горячей воды может понизиться уже вечером предыдущего дня.
Во время гидравлических проверок тепловые сети — это объекты повышенной опасности: давление теплоносителя в трубах составляет от 10 до 16 атмосфер.
Уже известно расписание проведения гидравлические испытаний, и соответственно, в какие дни не будет горячей воды:
- 26 мая — Болдерая
- 29 июня — Вецмилгравис
- 5 июля — Зиепниеккалнс, Торнякалнс
- 12 июля — Даугавгрива
- 19 июля — Иманта, Золитуде, Ильгюциемс, Дзирциемс, Агенскалнс, Засулаукс, Шампетерис, Биерини, Плескодале, Клейсти
- 4 августа — Старая Рига, центр Риги, Кенгарагс, Дрейлини, Дарзциемс, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Тейка, Югла, Чиекуркалнс, Саркандаугава, Межапарк, Гризинькалнс, Браса, Московский форштадт, Авоты, Румбула, Шкиротава, Скансте, Петерсала — Андрейсала, Закюсала.