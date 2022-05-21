В Риге пройдут гидравлические испытания теплосетей; будут перебои с подачей горячей воды
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Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и вовремя обнаружить возможные места повреждения сетей теплоснабжения, АО Rīgas siltums в конце мая и летом проведет проверки гидравлической безопасности теплосетей в разных районах Риги. Во время проверок будет прекращаться подача горячей воды жителям.

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С целью предотвратить утечку в окружающую среду горячего теплоносителя (окрашенной технической воды) в случае повреждения теплосетей, перед гидравлическими испытаниями теплоноситель охлаждается до температуры ниже +45°С. Поэтому для части клиентов температура горячей воды может понизиться уже вечером предыдущего дня.

Во время гидравлических проверок тепловые сети — это объекты повышенной опасности: давление теплоносителя в трубах составляет от 10 до 16 атмосфер.

Уже известно расписание проведения гидравлические испытаний, и соответственно, в какие дни не будет горячей воды:

  • 26 мая — Болдерая
  • 29 июня — Вецмилгравис
  • 5 июля — Зиепниеккалнс, Торнякалнс
  • 12 июля — Даугавгрива
  • 19 июля — Иманта, Золитуде, Ильгюциемс, Дзирциемс, Агенскалнс, Засулаукс, Шампетерис, Биерини, Плескодале, Клейсти
  • 4 августа — Старая Рига, центр Риги, Кенгарагс, Дрейлини, Дарзциемс, Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Тейка, Югла, Чиекуркалнс, Саркандаугава, Межапарк, Гризинькалнс, Браса, Московский форштадт, Авоты, Румбула, Шкиротава, Скансте, Петерсала — Андрейсала, Закюсала.
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