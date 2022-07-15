В Риге прошел ливень; службам дано задание откачать воду в случае необходимости

Сегодня в Риге, в Пурвциемсе и других микрорайонах, прошел сильный ливень. Из-за дождя на улицах образовались гигантские лужи, которые затруднили передвижение как людей, так и движение автотранспорта.

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В Рижской думе агентству LETA удалось выяснить, что перед службами, отвечающими за содержание дорог, поставлена ​​задача быть готовыми откачивать воду в случае необходимости.

Всего в распоряжении самоуправления есть десять единиц готовой к работе техники, которая в случае необходимости готова откачивать дождевую воду в местах, где движение транспорта значительно затруднено.

Жителей просят сообщать об образовании больших луж в Центр управления дорожным движением Рижской думы по телефону 80003600 или по электронной почте rdsvc@riga.lv.

Водителям транспортных средств рекомендуют выбирать соответствующую погоде скорость движения, заботиться о безопасности пешеходов, выдерживая соответствующий интервал и не обрызгивая их, соблюдать дистанцию ​​с впереди идущими водителями, не совершать резких маневров.