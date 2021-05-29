В Риге прошел пикет солидарности с Белоруссией

Сегодня на площади Яниса Розенталса в Риге прошел пикет в знак солидарности с Белоруссией.

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Участники пришли на пикет с бело-красно-белыми историческими флагами Белоруссии, плакатами с портретами погибших во время протестов людей. На одном из плакатов в образе супергероя был изображен мэр Риги Мартиньш Стакис, по инициативе которого в Риге на стенде стран-участниц чемпионата мира по хоккею государственный флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый.

Пикет организовала белорусская община Латвии. Акция приурочена к тому, что уже год под арестом в Белоруссии находится планировавший участвовать в президентских выборах блогер Сергей Тихановский. Его супруга, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала 29 мая провести глобальный пикет в знак солидарности с Белоруссией.



