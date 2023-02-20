В Риге прошел пикет в поддержку бывшего президента Грузии Саакашвили
Foto: LETA

В понедельник возле здания Кабинета министров Латвии состоялся пикет в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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Мероприятия Save Misha проходило с 12.00 до 14.00. Всего в нем приняли участие около 30 человек.

Отмечается, что акцию координировал кремлевский оппозиционер Марк Фейгин. Он сообщил, что сегодня такие же акции пройдут в Берлине, Мадриде, Афинах, Лондоне, Риме, Дублине, Париже, Киеве, Праге и в других городах.

Михаил Саакашвили был арестован грузинской полицией в 2021 году. Известно, что в 2018 году суд приговорил его к шести годам лишения свободы за злоупотребления властью, когда он занимал пост президента Грузии. Сторонники экс-главы государства считают, что обвинения политически мотивированы.

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