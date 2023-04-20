В Риге прошла акция протеста за отставку мэра Огре (фото, видео)

В четверг в Риге у главного здания Министерства охраны среды и регионального развития проходила акция протеста, участники которой требовали отстранения от должности председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса (Национальное объединение). Организатор пикета — "Общества за открытость — Delna".

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По оценкам агентства LETA, собралось около 80 человек, в том числе представители Латвийского общества музеев, деятели культуры, представители партий "За!" и "Прогрессивные"

Собравшиеся скандировали "Уволить Хелманиса", "Зарплата Хелманиса — деньги Авена", "Нет моббингу" и другие лозунги.

К участникам мероприятия обратились директор Delna Инесе Тауриня и директор аналитического центра Providus Ивета Кажока. Кажока, выступив перед собравшимися, сказала, что "эта история не об Огре, а обо всей Латвии. О том, как человек думает, что ему все позволено, в том числе строить свою маленькую диктатуру в центре Латвии". Также, по ее словам, это история о Латвии, где никто не должен бояться выводить на свет божий влияние Путина.

К протестующим также вышел министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спрингджукс ("Объединенный список").

Он сказал, что демократия бывает не один раз в четыре года, а каждый день, и на него ложится большая юридическая ответственность и оказывается общественное давление.

Вчера Спринджукс подписал поручение самоуправлению Огрского края, обязав его до 30 апреля предоставить разъяснения по поводу отстранения директора и сотрудника Огрского историко-художественного музея.

На пикет "Демократия — более хрупкая, чем фарфор" были приглашены "все, кому небезразлична латвийская демократия".

Участники протеста призывают министра охраны среды и регионального развития Мариса Спринджукса оценить законность работы Хелманиса и соблюдение им принципов надлежащего управления, а также настаивают на том, чтобы Министерство охраны среды и регионального развития пресекло сведение счетов мэром Огре с сотрудниками Огрского историко-художественного музея.

Статья 69 закона о самоуправлениях гласит, что министр охраны среды и регионального развития может мотивированным приказом отстранить председателя думы от исполнения им своих обязанностей, если председатель не соблюдает или нарушает внешние нормативные акты или не выполняет решения суда.

Организаторы пикета считают, что мэр Огре Хелманис необоснованно вмешался в работу Огрского историко-художественного музея, вынудив музей организовать выставку фарфора, принадлежащего подсанкционному олигарху Петру Авену, таким образом пытаясь нормализовать этого человека. в контексте украинской войны.

По словам организаторов акции, в отношении музейных сотрудников применяются методы моббинга и боссинга, которые проявляются и в публичной коммуникации. Работники музея сообщили о них в Государственную инспекцию труда и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Как ранее сообщалось, директор музея Огре уволилась, а Кариньш называл конфликт музея и самоуправления неприемлемым и призвал министра охраны среды и регионального развития вмешаться.