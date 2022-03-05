В субботу, 5 марта, в Риге прошла массовая акция "Вместе с Украиной! Вместе против Путина", организованная обществом "Латвийский гражданский альянс". Возле памятника Свободы собралось множество человек — по данным агентства LETA, несколько тысяч — а потом они выдвинулись к посольству Украины, где выступали как латыши, так и русские.

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На митинге собралось в том числе множество русскоязычных. В трансляции "Гражданского альянса" выступила девушка, держащая плакат "Россия, проснись", и подчеркнула, что русский народ не поддерживает действия Путина и должен выступить против него.

Люди по-латышски, по-русски и по-украински кричат "свободу Украине", "слава Украине" и "нет войне".

"Гражданский альянс" призвал принять участие в акции всех, кто желает выразить осуждение войны, развязанной президентом России Владимиром Путиным на Украине, и поддержать борьбу украинского народа за сохранение свободы и демократии.

"Сила Латвии — наши люди. Мы доказали, что нам небезразлично происходящее на Украине, пожертвовав деньги, вещи и время. Но сейчас не менее важно объединиться и продолжать демонстрировать общественную поддержку украинскому народу. Вспомним, как важна была такая поддержка для нас самих в борьбе за независимость. Объединим наши усилия, чтобы наша поддержка была услышана на Украине, а наше осуждение — в Кремле", — призвала организатор мероприятия, лидер "Латвийского гражданского альянса" Кристине Зонберга.

Шествие дошло до посольства Украины, где перед собравшимися выступили президент Латвии Эгил Левитс и другие политики и известные люди. Левитс напомнил, что в Латвии также много людей, которые годами находились под влиянием российской пропаганды, и призвал переубеждать их в мирных разговорах. Возле посольства выступали как по-латышски, так и по-английски и по-русски. По-русски выступил даже экс-президент Валдис Затлерс. Он призвал русскоязычных латвийцев звонить своим родственникам в Россию и переубеждать их.

"Мои сограждане, латвийские русские, мы вас понимаем. Вы разделены. И у вас сейчас период, когда нужно переоценить свои ценности. Мы, латыши, вам поможем", — сказал он.

Погибших украинцев почтили минутой молчания.

Участники шествия взяли с собой флаги Украины и Латвии или использовали предметы одежды цветов флага Украины. Организаторы призвали людей запечатлеть событие на фото или видео и разместить записи и снимки в социальных сетях.

Мероприятие началось в 11:00. Митинг завершился уже после 13:00.

Маршрут шествия: Площадь Бривибас — бульвар Райня — улица Кришьяня Валдемара — Бульвар Калпака. В связи с акцией с 6:00 до 15:00 закрыто транспортное сообщение на бульваре Калпака, от улицы Элизабетес до улицы Антонияс.