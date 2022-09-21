В Риге простаивают некоторые низкопольные трамваи. Пока закрыт Брасовский мост

Муниципальное предприятие Rīgas Satiksme планирует начать процедуру закупки новых низкопольных трамваев — для этого компания начала изучать рынок. Однако, как выяснила программа "Новый день", из уже полученных Rīgas Satiksme 46 трамваев от компании Škoda, часть не используется. Вопросом, почему простаивает техника, задается rus.lsm.lv

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В рамках последней закупки, в прошлом году Рига получила 20 низкопольных трамваев Škoda. Теперь их у столицы 46. При этом каждый день выходит работать на линию чуть больше половины из купленных новых трамваев.

"У нас каждый день выезжают 26 трамваев из 46 новых трамваев. Все мы знаем какое в Риге движение. И у нас с трамваями по 2-3 инцидента в день, которые на определенное время выбивают эти трамваи из привычного графика", — рассказал член правления Rīgas Satiksme Андрис Лубанс.

Выясняем: сейчас 7 трамваев находятся в ремонтном депо. Итого: 26 на маршруте плюс 7 в ремонте, всего 33 машины. Где еще 13?

"В один день — это 7 трамваев, в другой день — это 9 трамваев, они у забора не стоят и не ржавеют. Чтобы техника не простаивала, они раз в три дня или раз в пять дней выезжают на маршрут. Учитывая те обстоятельства, что они обклеены рекламой и дают возможность Rīgas satiksme дополнительно заработать деньги и снизить то финансирование, которое необходимо от Рижского самоуправления", — пояснил Лубанс.

Но главная причина простоя — это отсутствие 11 маршрута, где уже давно есть вся инфраструктура под низкопольный трамвай, но нет Брасовского моста.

Путепровод не функционирует уже три года. По нему не ходит обычный транспорт и, что важно, по нему не ходят трамваи. В 2019 году был проект косметического ремонта моста, однако, как выяснилось, эти сваи могут просто не выдержать четырехсекционный современный трамвай. Поэтому было принято решение делать его более основательно. В последствии также было найдено воинское захоронение прямо под дорогой у моста. Это также замедлило все процессы.

Новый Брасовский мост в Департаменте сообщения обещают открыть следующим летом. При этом трамвай хотят пустить по еще строящейся переправе — в марте или апреле.