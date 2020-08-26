В Риге провалился проект по созданию временных велополос

В Риге не введут временные велополосы, которые весной рекомендовали создать городские планировщики. Длительный процесс согласования закончился тем, что Департамент сообщения Рижской думы решил разорвать договор с проектировщиками, не уложившимися в срок, сообщает LSM.

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Временные велополосы были введены во многих городах Европы, чтобы предоставить жителя безопасный способ передвигаться по городу во время пандемии, когда использование общественного транспорта нежелательно. Рижские городские планировщики предложили Рижской думе последовать этому примеру и выдвинули несколько направлений велополос — связать центр с Кергарагсом, Пурвциемсом, Сарнкандаугавой, Зиепниеккалнсом и Марупе. Спустя месяц Департамент сообщения заключил договор о разработке решения.

Представитель предприятия IE.LA inženieri Виестурс Лаурис рассказал, что они могли уложиться в срок, если бы между фирмой и чиновниками было единое понимание того, что можно успеть сделать за 10 дней. Департамент требовал подробные эскизы с конкретными решениями, но проектировщики говорят, что за такой срок это было физически невозможно.

"Мы пришли к тому, что, по сути, можно создавать только основательные велополосы, а не какие-то чрезвычайные решения", — сказал Лаурис. По его словам, проблема была в процессе согласования — порядок остался обычным, то есть, не очень быстрым, хотя сроки требовали быстрого решения.

С критикой не согласен ответственный за проектирование и планирование представитель Департамента сообщения Мартиньш Слимбахс:

"Мы шли навстречу со своей стороны, организовывали собрания с Latvijas Valsts ceļiem и другими учреждениями, чтобы по возможности ускорить процесс согласования. К сожалению, это не дало результата и мы не получили документацию."

Слимбахс указал, что проектировщики знали, на что подписывались. В договоре было указано, что схемы надо разработать за 10 дней и фирме были даны дополнительные три месяца на разработку, поэтому представитель департамента не согласен с тем, что договор был слишком строгим. Он отметил, что департамент хотел создать временные велополосы, которые в будущем могли бы стать постоянными.

На данный момент Рижская дума решает, что делать дальше. Не исключено, что будет объявлен повторный конкурс на создание постоянных велополос, либо будут введены локальные улучшения. В обоих случаях изменения стоит ждать не раньше следующего года.