В Риге проведут хлорирование водопроводных сетей
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С сегодняшнего дня до среды по всей Риге будет проводиться профилактическая дезинфекция водопроводных сетей путем хлорирования, сообщил координатор по коммуникации ООО Rīgas ūdens Сандрис Ванзович.

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Хотя хлорирование не представляет опасности для здоровья, во время дезинфекции водопровода и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. В бытовых целях водой можно безопасно пользоваться без кипячения. Для домашних животных воду из-под крана рекомендуется прежде отстоять.

Концентрация хлора в воде во время дезинфекции не превысит допустимых норм. Rīgas ūdens будет тщательно контролировать ситуацию, следя за концентрацией хлора в воде.

Проводить дезинфекцию водопроводных сетей в профилактических целях рекомендуется не реже одного раза в два года.

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