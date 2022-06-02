В Риге разберут путепровод: ожидаются изменения в движении общественного транспорта

В ходе работ по демонтажу железнодорожного путепровода на улицах Прагас и Дзирнаву с понедельника, 6 июня, будут введены существенные изменения в движении рижского общественного транспорта, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.

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В ходе работ будут внесены изменения в трамвайные маршруты 1, 2, 5, 7 и 10, автобусные маршруты 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23., 25, 26, 32, 39, 43, 54 и 55, а также троллейбусный маршрут 13.

Планируются изменения в движении транспорта и расположении остановок.

В связи со строительными работами трамваи на этих маршрутах не будут курсировать по обычному кругу через центральный рынок, а остановки на этом участке маршрута будут закрыты.

В свою очередь автобусы, пересекающие пути через туннель на улице Дзирнаву, будут ехать до туннеля на улице Гоголя, а затем вернутся на обычный маршрут.