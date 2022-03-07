В Риге размещены 170 украинских беженцев, а в целом в столицу могло прибыть 3-4 тыс. человек
Foto: F64

В Риге размещено 170 украинских беженцев, сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника полиции самоуправления Андрей Аронов на пресс-конференции о создании единого центра поддержки для жителей Украины.

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Он допускает, что примерно столько же украинцев приняли самоуправления, расположенные по соседству с Ригой.

По неофициальной информации, поступающей от неправительственных организаций, в столицу могло прибыть от 3000 до 4000 беженцев.

Как сообщалось, сегодня в рижском Доме конгрессов начал работу единый центр поддержки жителей Украины.

Центр создан для оказания полноценной помощи в одном месте гражданам Украины и их семьям, которые покидают Украину или не могут вернуться туда из-за развязанной Россией войны.

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