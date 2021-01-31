В Риге разрабатывают руководство по очистке улиц от снега, призванное снизить использование соли

Чтобы снизить использование соли на улицах Риги, рабочая группа Рижской думы разработала руководство по очистке улиц от снега, сообщает LETA.

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Руководство адресовано владельцам недвижимости и домоуправам. Дума рекомендует сначала очистить дороги и тротуары от снега и только потом в случае необходимости использовать средства против скольжения. Самоуправление призывает отдавать предпочтение более щадящим средствам - песку или гранитной крошке.

Соль можно использовать в случае образования черного льда и даже в такой ситуации лучше разбавлять её песком или чем-то подобным. Если температура воздуха ниже -7, то дума рекомендует добавить к соли 20% хлорида кальция, так как это нанесет меньший вред растениям и обеспечит лучшее таяние снега и льда.

Убранный снег нельзя будет сваливать в кучу у деревьев и около стен домов. После завершения зимнего сезона самоуправление рекомендует полить растения, чтобы снизить концентрацию соли в почве.

Как уже сообщалось, Рижская дума ищет возможности снизить использование соли на улицах города. Мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные) указал, что полностью обойтись без соли Риги не может, но рабочая группа думы изучает возможности установить зоны, в которых не следует использовать соль - например, в парках.