В Риге разрабатывают руководство по очистке улиц от снега, призванное снизить использование соли
Foto: LETA

Чтобы снизить использование соли на улицах Риги, рабочая группа Рижской думы разработала руководство по очистке улиц от снега, сообщает LETA.

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Руководство адресовано владельцам недвижимости и домоуправам. Дума рекомендует сначала очистить дороги и тротуары от снега и только потом в случае необходимости использовать средства против скольжения. Самоуправление призывает отдавать предпочтение более щадящим средствам - песку или гранитной крошке.

Соль можно использовать в случае образования черного льда и даже в такой ситуации лучше разбавлять её песком или чем-то подобным. Если температура воздуха ниже -7, то дума рекомендует добавить к соли 20% хлорида кальция, так как это нанесет меньший вред растениям и обеспечит лучшее таяние снега и льда.

Убранный снег нельзя будет сваливать в кучу у деревьев и около стен домов. После завершения зимнего сезона самоуправление рекомендует полить растения, чтобы снизить концентрацию соли в почве.

Как уже сообщалось, Рижская дума ищет возможности снизить использование соли на улицах города. Мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные) указал, что полностью обойтись без соли Риги не может, но рабочая группа думы изучает возможности установить зоны, в которых не следует использовать соль - например, в парках.

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