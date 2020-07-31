В Риге разработают и опробуют новую систему очистки дождевой воды

В ближайшие годы Рижская дума планирует разработать и проверить новые решения в сфере очистки дождевой воды, которые позволят проводить мониторинг качества воды и дадут возможность оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщает портал самоуправления Riga.lv.

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Проект, работы по которому будут вестись до 2022 года, предусматривает, что в Риге будут созданы локальные решения по очистке и тестированию дождевой воды, которые обеспечат очистку дождевой воды и ее мониторинг перед направлением в Балтийское море.

Полученные в ходе проекта данные, информация и результаты будут использованы в более широком масштабе, чтобы постепенно улучшить практику очистки воды в городах -- в централизованных и децентрализованных системах сбора дождевой воды.

В проекте CleanStormWater участвуют пять партнеров: самоуправление Виймси (Эстония), которое является ведущим партнером, Таллиннский Технический институт (Эстония), Департамент городского развития Рижской думы, университет прикладных наук Турку (Финляндия), Королевский технологический университет (Швеция) и два ассоциированных партнера — самоуправления Лието и Турку (Финляндия).

Общая стоимость проекта 1,6 миллиона евро. В Риге будут реализованы мероприятия на сумму в 300 000 евро, из которой 85% -- это поддержка программы Interreg Центрального региона Балтийского моря.