В Риге разрешено находиться на льду только нескольких водоемов

В Риге запрещено находиться на льду водоемов, исключение — несколько озер и прудов и участки некоторых рек, сообщает LETA.

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Запрет не распространяется на Бабелитис, Велнезерс и озеро Дамбьяпурва, а также на Кенгарагский пруд (но не ближе, чем в 70 метрах от Даугавы) и водоемы в парке Владимира Кудояра (Дарзиньском). На Гайльэзерсе можно находиться на льду не дальше, чем на расстоянии 70 метров от берега, а на пруду Мазюмправас — ближе, чем в 50 метров от Даугавы.

Можно находиться на льду Зиемельупе возле очистной станции Daugavgrīva, но не далее, чем в 100 метрах от берега и не ближе, чем в 100 метрах от впадения в Буллюпе.

Разрешен выход на лед на отдельных участках некоторых водоемов — на Кишезерсе от проспекта Остас, 11D, до улицы Бременес, 20 (не далее, чем в 100 метрах от берега) и от поселка Макшкерниеку до улицы Игатес, 1 (не ближе, чем в 200 метрах от впадения в озеро реки Юглас).

На озере Юглас можно находиться на участке от улицы Улжа, 21, до улицы Маконю, А (не далее, чем в 100 метрах от берега) и на участке от улицы Страздумуйжас, 16, до улицы Смилшкалну, 5 (не далее, чем в 100 метрах от берега).

На канале Юглас можно находиться возле улицы Яунциема, 8F.

На Вецдаугаве можно находиться на участке от улицы Вабу, 15, до проспекта Мангальсалас, на Страздупите — от Бривибас гатве 417А до аллеи Видземес, 1, но не ближе, чем в 400 метрах от железнодорожного моста.

Выход на лед всех остальных водоемов запрещен.